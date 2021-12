Il servizio di continuità assistenziale, la ex guardia medica, a Como ha cambiato sede. Dalle 20 di ieri sera l’ambulatorio, che fa riferimento all’Ats Insubria non è più in via Carso ma in via Napoleona, nell’edificio accanto all’ingresso dell’ex ospedale Sant’Anna.

L’accesso al servizio è gratuito. In caso di necessità occorre telefonare al numero 116117. Risponde la centrale operativa regionale, che inoltra poi la telefonata in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

Orari e servizi

I medici di continuità assistenziale proseguono l’attività del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta dalle 20 alle 8 tutti i giorni e dalle 8 alle 20 il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi infrasettimanali.

I medici sono a disposizione in tutti i casi di malattia o problemi per cui il paziente non può aspettare l’apertura dello studio del medico curante. Gli specialisti forniscono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolta senza una visita, diversamente invitano il paziente a raggiungere la sede della continuità assistenziale per una valutazione ambulatoriale. Se lo ritengono necessario possono effettuare una visita a domicilio o attivano il servizio di emergenza urgenza.

Il progetto futuro

Il trasferimento dell’ambulatorio di Como è legato al progetto della Casa della Comunità previsto dalla nuova legge sanitaria regionale e connesso al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Via Napoleona sarà il centro di riferimento per questa nuova struttura assistenziale.