“Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 un insolito e decisamente mite anticiclone si allungherà dal Nord Africa sin verso la Scandinavia. Ciò determinerà tempo in prevalenza stabile e “caldo” anomalo in molti Stati dell’Europa centro meridionale ”. Lo prevedono gli esperti di 3B Meteo per questo fine settimana.

Ore contate per l’ultima perturbazione dell’anno

Dopo l’ultima perturbazione del 2021, che lascerà oggi l’Italia, spiegano i meteorologi, “Ci attendono un San Silvestro e Capodanno in compagnia del bel tempo da Nord a Sud, il tutto accompagnato da un deciso rialzo termico, soprattutto in collina e sulle Alpi e Prealpi, dove lo zero termico si spingerà anche oltre i 3500m di quota. Ma anche in pianura di giorno si potranno toccare i 15/20°C”.

Le previsioni per Como

Caldo anomalo, dunque. A Como nella giornata di giovedì 30 dicembre la temperatura potrebbe raggiungere nel pomeriggio i 19 gradi, venerdì i 17 gradi e sabato i 18. Da domenica inizierebbe la flessione dei valori che però durante la giornata si manterranno gradevoli, raggiungendo nel capoluogo lariano nelle ore più calde temperature attorno ai 15 gradi. Gradevoli anche le minime previste per il periodo durante il quale resteranno attorno agli 8/10 fino a al 2 gennaio.

Bel tempo almeno fino al 3 gennaio

“Stando alle ultime proiezioni l’anticiclone potrebbe iniziare ad indebolirsi lungo lo Stivale a partire dal 3 gennaio, lasciando spazio a correnti più instabili e fresche atlantiche che nei giorni a seguire potrebbero spingere una serie di perturbazioni anche sulla nostra Penisola” – concludono da 3B Meteo.