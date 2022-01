Verso la convivenza con il coronavirus. Sono sempre di più i Paesi che si stanno avviando verso l’uscita dalla fase pandemica, iniziando il cammino verso la fase endemica, quella della convivenza con virus.

Verso la convivenza con il coronavirus, “Serve un cambio culturale”

E’ di questa opinione anche Alessandro Fermi. Il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, che anticipa come per questo passaggio sarà necessario anche un cambio culturale, difficile ma inevitabile.

Intanto domani si saprà se la Lombardia passerà dalla zona gialla a quella arancione. “Una possibilità reale –spiega Fermi- che riguarda tutta Italia”.

“Non servono nuove misure“, continua Fermi. La Regione sempre domani chiederà al governo l’eliminazione dei tamponi per i casi asintomatici. “E’ evidente che Omicron rispetto ai vaccinati ha un’incidenza molto blanda. Dobbiamo provare culturalmente, piano piano, ad entrare in una fase endemica. Si convive con il virus. Per chi è vaccinato è una convivenza assolutamente tranquilla”.

Fermi con Fontana e Violi all’elezione del presidente della Repubblica

Insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e al consigliere del Movimento Cinque, Stelle Dario Violi, il presidente della giunta lombarda Alessandro Fermi parteciperà all’elezione del nuovo presidente della Repubblica, dal 24 gennaio a Roma.

