Carlotta Ferrari agli Europei giovanili di scherma. Nuova chiamata azzurra per la portacolori della Comense, già nel giro della Nazionale assoluta. La sua esperienza sarà a disposizione dell’Italia ai prossimi Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma che sono in programma a Novi Sad, in Serbia, dal 26 febbraio al 7 marzo. La nostra regione sarà rappresentata da due fiorettisti e due spadisti.

Carlotta Ferrari, fiorettista della Comense Scherma, guiderà la pattuglia lombarda dall’alto della suo importante curriculum internazionale a livello giovanile. Nel fioretto maschile Under 17 sarà invece in gara Mattia De Cristofaro della Scherma Brescia. Saranno invece in lizza nella spada maschile Under 17 Giacomo Patrick Pietrobelli della Sala Scherma Società del Giardino Milano e Jacopo Rizzi della Polisportiva Scherma Bergamo.

Due gli impegni per la nerostellata Ferrari. Il 26 febbraio nella prova individuale di fioretto giovani, il 1° marzo in quella a squadre.