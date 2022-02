Lavori autostrada A9 e viadotto dei Lavatoi, al via disagi e caos per gli automobilisti. Chiusa nuovamente al transito la galleria “San Fermo sud“, per consentire il completamento degli interventi strutturali.

Lavori autostrada A9

In una nota Autostrade per l’Italia precisa che i “lavori, avviati nel settembre scorso, sono stati sospesi nel mese di novembre per garantire l’operatività dei mezzi antineve e antighiaccio e ripristinare le condizioni di normale fruibilità dell’autostrada durante i ponti e le festività di fine anno”.

Gli interventi comporteranno l’installazione di uno scambio di carreggiata tra il km 35 e il km 37 sud, con la circolazione autostradale che si svolgerà nei due sensi all’interno della galleria opposta, in direzione nord.

I lavori si svolgeranno ininterrottamente, in turni continui, fino al periodo estivo. E’ prevedibile che il caos sia destinato a durare mesi e il rischio che tir e camion invadano Como è purtroppo concreto. La ripartenza dei lavori sull’autostrada A9 – come accaduto nei mesi scorsi – potrebbe avere nuovamente effetti disastrosi sulla viabilità del capoluogo lariano.

Lavori viadotto dei lavatoi

Inoltre – a partire da oggi – sono in programma degli interventi anche sul viadotto dei Lavatoi. Fino al 20 marzo è previsto il restringimento della carreggiata nel tratto da via Oltrecolle fino alla rampa di innesto su via Canturina con deviazione del traffico sulle corsie utili in funzione dell’avanzare del cantiere, garantendo sempre il transito in entrambe le direzioni. Nello stesso periodo e con orario continuato, sarà inoltre modificata la circolazione anche nella parte sottostante il viadotto, all’incrocio tra via Oltrecolle, via Muggiò e via Donatori di Sangue.