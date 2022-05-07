Elezioni amministrative, Agenda Como 2030, la lista che unisce Italia Viva, Azione, +Europa e Volt e Como Comune – convergenza di Articolo Uno, Psi, Sinistra Italiana e Socialisti in Movimento – entrambi a sostegno della candidata sindaco Barbara Minghetti, hanno presentato la lista dei candidati.
Agenda Como 2030
FRANCESCO CIMA VIVARELLI
MARCO SEREGNI
GIORGIO SELIS
ALESSANDRA PUSTERLA
JACOPO PEDOTTI
LORENZO PEDRETTI
MANUEL GUARIGLIA
JULIAN FEDERICO SPAZZI
KARIM TAOIFIK KHOUAJJA
MATTEO LARGHI
JOAN KOFIE
FEDERICA FERRARIO
DOHA ZAGHI
DEBORA OLIVA
FULVIO MARTELLO
MATTEO REDAELLI
ANDREA SILVESTRI
FEDERICA ANDREOLI
BARBARA ZAMPOGNA
FABIO BULGHERONI
DOMENICO SAGGESE
LUCA MAGGIONI
GIAN LUCA ALIVERTI
ANNA COLETTA
EMANUELA FERRARIO
MAURIZIO CINTI
FAUSTINO NOVATI
Como Comune
AURORA LONGO
STEFANO ROGNONI
FEDERICA CATTANEO
FABIO GALIMBERTI
MATTIA BENZONI
GIANCARLA BIANCHI
ALBERTO BRACCHI
FRANCESCA CAMBRIA
ROBERTO CAPRA
CATERINA CASILLO
FRANCESCO CAVALLERI
MARIA DE CILLIS
GIANLUCA GIOVINAZZO
GIANFRANCO GIUDICE
MARIA VITTORIA LIVRAGHI
MARCO MALINVERNO
ROSA MARIA MUCERINO
LUIGI NESSI
ROSSANA NOVATI
DONATELLA OSTINELLI
DANIELA SAPERE
MANUELA SERRENTINO
WALTER TRENTINI
STEFANO VACCARO
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