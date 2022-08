(ANSA) – NEW YORK, 27 AGO – "L’assalto senza precedenti di Donald Trump all’integrità della democrazia americana richiede un’indagine penale". Lo afferma il board editoriale del New York Times in un commento dal titolo ‘Donald Trump non è al di sopra della legge", nel quale osserva che se il Dipartimento di Giustizia trovasse prove sufficienti dovrebbe procedere anche all’accusa formale dell’ex presidente. Questo, osserva comunque il quotidiano, comporta il "rischio di una escalation politica". "Le azioni di Trump hanno coperto di vergogna una delle più vecchie democrazie al mondo e ne ha destabilizzato il futuro. La giustizia non cancellerà le macchie" causate e "perseguire Trump – mette in evidenza il New York Times – non risolverà i problemi strutturali che hanno portato alla maggiore crisi della democrazia americana dalla Guerra di Secessione. Ma sono un passo necessario". (ANSA).