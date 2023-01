Tappa comasca per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Oggi ha visitato, accompagnato dal governatore lombardo Attilio Fontana e da molti altri amministratori del territorio, il cantiere per la variante della Tremezzina. Si è fatto illustrare lo stato dei lavori e il cronoprogramma. Ha ringraziato i residenti per aver sopportato i disagi inevitabili durante lo stop al traffico di quattro mesi nella prima fase dell’intervento. “Dopo Casalpusterlengo, oggi siamo sulla variante della Tremezzina, sul Lago di Como”. Ha scritto Salvini sui social. “Insieme con il presidente Attilio Fontana, assessori, e amministratori del territorio: ben contento di passare questo fine settimana del ponte dell’Epifania in mezzo ai cantieri lombardi”.



Nelle immagini pubblicate dal ministro, e leder della Lega, Salvini lo si vede, inoltre, in compagnia di Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia e Mauro Guerra sindaco di Tremezzina e presidente regionale di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).



Dopo la visita in cantiere incontro in prefettura. Al tavolo del prefetto di Como, Andrea Polichetti, due ministri e due sottosegretari del governo Meloni. Oltre a Matteo Salvini erano presenti gli esponenti comaschi dell’esecutivo. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti e all’Interno, Nicola Molteni. Con loro il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.