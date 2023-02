Trasferta decisamente impegnativa per il Como, atteso sabato a Bolzano dal SudTirol, la rivelazione del campionato di serie B. Gli altoatesini attualmente occupano il quarto posto in classifica. I lariani sono quindicesimi e sono reduci dallo stop interno con la capolista Frosinone. All’andata al Sinigaglia gli ospiti vinsero per 2-0.

Buone notizie per Moreno Longo, allenatore del Como: Moutir Chajia è tornato a lavorare in gruppo, anche se la sua presenza allo stadio Druso è in dubbio. Da valutare le condizioni di Andrea Cagnano, che ha un problema alla schiena.

A Bolzano la direzione del match è stata affidata all’arbitro Alberto Santoro di Messina, classe 1989. Nel suo passato un solo incrocio con il Como, in LegaPro: gli fu affidata, il 30 ottobre del 2016, la gara del Sinigaglia con l’Olbia, terminata 2-2.

Dopo lo stop interno con il Frosinone, l’allenatore degli azzurri chiede alla sua squadra una prestazione coraggiosa: “Conosciamo la forza del SudTirol, una squadra che ha fatto un percorso fino ad ora straordinario e abbiamo consapevolezza delle difficoltà che incontreremo. Noi ci siamo preparati al meglio per fare una partita coraggiosa per tornare indietro con punti preziosi per la nostra classifica”.