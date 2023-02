Ad Alzate Brianza i consiglieri di minoranza della lista “Vivi Alzate” tornano ad attaccare il sindaco Mario Anastasia. Annunciando l’assenza, in serata, in Consiglio comunale e spiegando il perché di questa decisione. I consiglieri, in una nota, parlano di “scarsa considerazione della minoranza”. In base a quanto chiarito il consiglio è stato convocato in un orario inusuale perché alle 21 (orario consueto per la riunione dell’assemblea) è prevista una riunione con i tecnici esterni per presentare, illustrare e raccogliere suggerimenti sul PGT (piano di governo del territorio).

“Il sindaco ha indetto tale riunione senza informare la minoranza e senza aver condiviso quanto fatto finora”. Si precisa ancora nella nota. “Traspare tutta l’indifferenza che si ha verso la minoranza per questo il gruppo consiliare annuncia l’assenza alla seduta”.