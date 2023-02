Marinai e manutentori cercansi. La Navigazione laghi cerca personale e avvia una serie di selezioni per assumere a tempo determinato.

Le figure ricercate sono principalmente due. Da una parte servono addetti nelle officine (come motoristi ed elettricisti) per poter partecipare alla selezione bisogna essere maggiorenni, richiesto il titolo di studio professionale e disponibilità immediata. E poi c’è carenza di marinai che saranno in servizio da fine marzo a fine ottobre, dunque per tutta la stagione primavera-estate. In questo caso occorre essere in possesso del libretto di navigazione per il personale navigante in acque interne di prima categoria valido. Si tratta di un requisito necessario per essere imbarcati. Il documento si acquisisce negli uffici della Motorizzazione Civile dove è presente una sezione della navigazione Interna.

Le domande per le posizioni aperte potranno essere inoltrate compilando l’apposita modulistica sul sito della Gestione Governativa Laghi (navigazionelaghi.it) alla sezione “lavora con noi” specificando il lago di Como come sede e nel primo caso “l’area di cantiere” mentre nel secondo “l’area naviganti” oppure inviando una mail alla direzione di Como all’indirizzo navicomo@navigazionelaghi.it.

La navigazione: “Si fatica a trovare personale”

“Si fatica a trovare personale”. Spiega Roberto Turchetti, responsabile amministrativo della navigazione. “Crediamo sia una buona occasione per fare esperienza in un settore unico – aggiunge – certo noi lavoriamo 7 giorni su 7 festivi compresi e notiamo che sono sempre meno le persone che desiderano intraprendere questo percorso”.