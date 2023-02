Il fine settimana in arrivo sarà il primo banco di prova per il traffico di chi si sposta per piacere e per turismo. Anche se, probabilmente, i numeri saranno ben lontani da quelli che si registrano sulla Statale Regina con l’avvio della bella stagione. È stato acceso ieri il semaforo che regola il traffico in prossimità del cantiere di Griante dove è in vigore il senso unico alternato. In questi primi due giorni la viabilità ha risentito di qualche coda e rallentamento in particolare nelle ore di punta.

I lavori si inseriscono nell’ambito della realizzazione della variante della Tremezzina.

Il cantiere è – dunque – partito anche a Griante dove sarà realizzato lo svincolo Nord della nuova arteria. Il tratto interessato è lungo circa 120 metri.

L’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede che il provvedimento resti in vigore fino alla metà di giugno. Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico c’è. Soprattutto, come detto, in vista dell’avvio della stagione turistica. Da marzo buona parte delle attività ricettive riapre. Lo stesso sindaco Pietro Ortelli aveva dichiarato nelle scorse ore di essere preoccupato per come saranno i flussi di traffico tra un mese con la partenza della stagione turistica. Il senso unico alternato proseguirà fino a giugno con una sospensione per ora prevista per il weekend di Pasqua quando verrà ripristinato il doppio senso di marcia per agevolare i visitatori.