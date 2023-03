Pallacanestro, conto alla rovescia per la Final Four di Coppa Italia, in programma sabato 11 e domenica 12 marzo all’E-Work Arena di Busto Arsizio. L’evento è organizzato dall’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù. La squadra di coach Meo Sacchetti esordirà in semifinale sabato 11 marzo alle 20.45 contro la Tramec Cento.

Il vicepresidente di Cantù Walter Sgnaolin fa il punto in vista della competizione. “Siamo orgogliosi di poter organizzare la Final Four di Coppa Italia 2023 – spiega Sgnaolin – Questa due giorni di Busto Arsizio è il giusto premio all’impegno e alla dedizione che hanno contraddistinto il nostro lavoro in questi ultimi anni. Un evento di prim’ordine che ci offre una visibilità che in questi anni avevamo purtroppo un po’ perso”.

“Ci stiamo riproponendo sul palcoscenico della pallacanestro nazionale come un Club importante e in linea con il suo glorioso passato – aggiunge Sgnaolin – Siamo felici di poterci giocare questo trofeo in un impianto relativamente vicino a Cantù e quindi potendo contare sul calore e sulla passione dei nostri tifosi”.