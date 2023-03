Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como. Dopo una stagione estiva da numeri record, il ponte legato alle festività pasquali, che di fatto segna l’inizio della stagione primaverile/estiva, promette bene per mesi futuri. Le strutture aperte registrano già il pienone, così come le case vacanze, sulle quali i turisti declinano in mancanza di alberghi.

“Nonostante manchi ancora un mese a Pasqua già alcuni hotel sono al completo – spiega Luca Leoni, presidente dell’Associazione Albergatori di Confcommercio Como – La previsione è molto positiva e i titolari sono soddisfatti. Stiamo lavorando il 30% in più rispetto agli ultimi anni”.

Sui portali di prenotazione on line, è possibile farsi un’idea di quanto una località sia gettonata in un determinato periodo dell’anno. Attraverso una ricerca per prenotare una stanza per il ponte di Pasqua i principali siti di trova camere disponibili indicano che il 87% delle strutture è già prenotato. Occorre specificare che gli albergatori non vendono tutte le camere sui portali, ma questi strumenti sono oramai talmente utilizzati – sia dagli hotel sia dai clienti – da fornire un quadro abbastanza preciso del tasso di occupazione di una località turistica.

Secondo Leoni sono due i fattori che hanno contribuito a far registrare il tutto esaurito sul Lario per il periodo pasquale. “Il clima favorevole e la presenza di turisti, oramai una costante durante tutto l’anno”, dice Leoni.

L’obiettivo è arrivare gradualmente a una destagionalizzazione entro il 2025, anno del Giubileo, che porterà tanti turisti. In Centro Lago per quella data è prevista l’apertura di nuovi hotel a cinque stelle. “Occorre avere servizi tutto efficienti durante tutto l’anno per far fronte alle esigenze non soltanto dei residenti ma anche dei molti turisti – continua Leoni – Per quanto riguarda il trasporto c’è collaborazione tra bus e navigazione per venire incontro alla maggior richiesta”.

Infine Leoni ribadisce: “Lavoriamo per step per arrivare al traguardo di una destagionalizzazione entro il 2025 che a Como è già presente mentre sul lago si sta andando in quella direzione”.