Da oltre 20mila metri quadrati a circa 5mila. Una riduzione drastica dello spazio del Luna Park nell’area di via Sportivi Comaschi a Muggiò, quartiere di Como, a partire dal prossimo anno.

Mentre in questi giorni le giostre sono in allestimento nell’ex piazza d’Armi (l’apertura è prevista il 24 marzo), la giunta comunale ha deciso di tagliare la superficie a disposizione. E contestualmente si lavorerà per individuarne un’altra la cui dimensione sarà comunque notevolmente ridotta rispetto a quella attuale.

Il sindaco: “Recuperare lo spazio per l’impiantistica sportiva”

Il motivo di questo cambiamento va ricercato nello sviluppo futuro di tutta la zona sportiva che attende da anni una riqualificazione. “L’idea che ci guida è di recuperare lo spazio per l’impiantistica sportiva” ha detto il sindaco, Alessandro Rapinese. “Ci siamo impegnati sul nuovo palazzetto di Muggiò a cui stiamo lavorando e di pari passo siamo impegnati anche sul progetto del nuovo palaghiaccio che vediamo proprio su quella superficie. Parallelamente sarà rivista anche la viabilità”. Ha aggiunto il primo cittadino.

“L’idea finale è che la piana di Muggiò vada a chiudere i grandi investimenti già in corso sul campo Coni, sul Belvedere e sul Meroni” chiarisce Rapinese.

A completamento di questa “Como del futuro” rientra, evidentemente, anche la piscina chiusa ormai da anni che attende ancora di capire come e quando riaprire. “La destinazione urbanistica di tutta l’area è già di impiantistica sportiva”. Sottolinea il sindaco precisando inoltre come esistano città più grandi di Como con spazi più piccoli destinati al Luna Park.

“Mi sembra corretto – conclude – comunicare questa decisione con un anno di anticipo così i gestori possono organizzarsi”. Il prossimo anno dunque le giostre saranno molte meno e potranno posizionarsi soltanto sulla lingua di terra che costeggia il parcheggio della piscina. Spazio scelto anche perchè a distanza dalle case.