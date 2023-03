Arredi urbani del nuovo lungolago cittadino, la settimana prossima si entra nel vivo delle operazioni per la posa delle due maxi fioriere. Il Comune ha stabilito però che l’allestimento del cantiere per la posa dei manufatti non avverrà nell’orario di punta del mattino. Ma avverrà dalle 9 in avanti. “Non vogliamo creare disagi nella fascia critica per il traffico” ha rassicurato l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo. Previste una serie di limitazioni per consentire gli interventi. Da lunedì sarà chiusa al traffico la corsia di marcia lato lago di Lungo Lario Trieste da Piazza Matteotti in direzione di Piazza Cavour secondo l’avanzare del cantiere. Inoltre la carreggiata verrà ristretta garantendo sempre il transito su una corsia per ogni senso di marcia. Modifiche anche alla viabilità pedonale mentre resterà garantito l’accesso al pontile della Navigazione n. 2. Infine sarà soppressa temporaneamente la fermata del trasporto pubblico locale della “Stazione Lago” delle linee 4, 5 e 7

Dopo rinvii e annunci mancati i primi lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Le due fioriere sono, nel dettaglio, una tonda e una, più grande, quadrata che sarà realizzata nella zona di piazza Matteotti. “Si tratterà di alzare e appoggiare il manufatto, salvo imprevisti in un paio di giorni l’operazione dovrebbe concludersi” aggiunge Colombo.

Entro la fine di marzo il tratto fino alla darsena dovrebbe essere pronto a riaprire.

Gli altri lavori sul lungolago

I lavori di competenza dell’amministrazione comunale sarebbero dovuti partire nei mesi scorsi. Nel tratto da Sant’Agostino fino alla darsena, area conclusa per quanto spetta alla Regione.

Resta però l’incognita parapetti, proprio la Regione ha spiegato che si sta ragionando a una soluzione provvisoria che consenta l’apertura. Il sindaco Alessandro Rapinese, del resto, ha più volte sollevato che senza parapetti si porrebbe il tema della sicurezza.

Sono diversi, intanto, i lavori in corso sul lungolago cittadino. Anche sul fronte di piazza Cavour – dove sono in corso interventi per le linee di drenaggio delle acque piovane – a inizio settimana è scattata una limitazione al traffico. In questo caso – fino al 5 aprile – le corsie del lungolago saranno chiuse, una per volta secondo l’avanzare del cantiere. Sarà sempre garantito il transito su un’unica fila in direzione dello stadio cittadino.