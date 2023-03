Ultima giornata della regular season della Serie A2 per la Pallacanestro Cantù, impegnata domani alle 18 al PalaRadi contro la JuVi Cremona. I canturini guidano la classifica del Girone Verde a quota 38 punti, due lunghezze di vantaggio sulla Vanoli Cremona, che però ha disputato una gara in più.



La sfida contro la JuVi è una prima di questa stagione nel panorama cestistico italiano. I cremonesi viaggiano sul fondo della classifica con 12 punti all’attivo assieme a Rieti e Roma, ma hanno dimostrato di essere una squadra temibile, come dimostrano i successi contro Torino, Casale Monferrato e Piacenza.

Tra le file della JuVi è presente l’ex canturino Trevon Allen, play statunitense del ’98 che l’anno scorso ha giocato in Brianza. Allen è a oggi il terzo miglior realizzatore per media punti del Girone Verde a quota 18.

All’andata Cantù vinse per 90-55.

La formazione avversaria ha appena cambiato allenatore: Paolo Moretti, ha sostituito Alessandro Crotti.

Sacchetti: “Nelle ultime ore abbiamo avuto qualche acciacco”

«È una partita che non dà nulla né a noi né a loro – spiega coach Meo Sacchetti -. Detto ciò, è un impegno che ci serve, perché dalla prossima settimana arriveranno le sfide che contano. Nelle ultime ore abbiamo avuto qualche acciacco, quindi – aggiunge – cercheremo di recuperare alcuni giocatori. Probabilmente darò più spazio a chi ha avuto meno minutaggio finora. Vogliamo onorare il campionato fino alla fine e prepararci per i playoff. Per quanto riguarda la formula, non ci pensiamo. Le regole sono queste e le accettiamo».