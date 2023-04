Cantieri e traffico paralizzato a Como. Il copione si ripete e potrebbe andare in scena in modo pressoché identico ogni giorno almeno fino alla fine del mese, compreso il ponte del 25 aprile.

Oggi, l’avvio dei lavori in via per Cernobbio e il conseguente senso unico alternato hanno dato il colpo di grazia a una viabilità fragilissima. Un’altra mattina con il traffico paralizzato a Como. Il caos è iniziato nell’ora di punta. Difficoltà sono state riscontrate su tutte le principali arterie di collegamento con la convalle. Disagi nella zona di Camerlata e lungo la via Napoleona, con la coda che iniziava dal curvone e si snodava in piazza San Rocco in via Grandi e viale Innocenzo XI, per proseguire in viale Rosselli, Borgovico e via Per Cernobbio.

Situazioni impreviste

Nel corso della giornata, situazioni impreviste hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Alle 15.15, un furgone in transito ha perso un sacco di fieno in via del Doss. Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogru. La strada è stata temporaneamente chiusa tra le rotatorie dell’autostrada e via Varesina, con ripercussioni sul traffico già difficoltoso nella zona.

Alle 15.30, un incidente, fortunatamente senza feriti ha messo ancora più in ginocchio la viabilità. Un’auto e un camion si sono scontrati sull’A9, nella galleria Monte Quarcino, in direzione sud. E’ stato necessario anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco e le operazioni di soccorso e ripristino della sede stradale hanno creato inevitabilmente caos.

La situazione non è destinata a migliorare. Il cantiere in via Per Cernobbio non si concluderà prima di sabato, tempo permettendo. La pioggia prevista nei prossimi giorni potrebbe infatti rallentare i lavori in corso all’altezza di Villa del Grumello. Interventi urgenti per la riparazione di tubi della rete fognaria di competenza di Comodepur. Istituito il senso unico alternato, regolato da movieri durante il giorno e da semaforo nelle ore notturne. Il provvedimento rimarrà in vigore per tutta la settimana.

Il lungolago

E se ancora non bastasse, da oggi sono scattate nuove limitazioni sul lungolago. Fino al 28 aprile, per la realizzazione della nuova rete di drenaggio delle acque bianche, all’altezza di piazza Cavour è chiusa la corsia lato lago, con il restringimento della carreggiata. Deviati anche i mezzi pubblici, perché la corsia preferenziale viene dedicata al traffico ordinario. Lavori che comportano ripercussioni anche sulla Lariana.

L’autostrada A9

Tutto questo si somma ai disagi legati ai lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso che continueranno senza sosta fino al 16 maggio, con lo scambio di carreggiata nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana svizzera.

Il caos è servito, almeno fino alla fine del mese. Compreso il ponte del 25 aprile, che si prospetta come un replay di quanto già visto a Pasqua.