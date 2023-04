Rischio traffico sulla Regina. Controlli potenziati sulla statale Regina, alle prese con numeri di veicoli da alta stagione in concomitanza con i cantieri della variante della Tremezzina. Come accaduto per le festività pasquali anche per il ponte del 25 aprile la strada che costeggia la riva occidentale del lago resta sorvegliata speciale.

A partire dunque dal fine settimana – e precisamente dalla giornata di sabato 22 e fino al 25 aprile – è stato disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale. Si tratta, dopo quello pasquale, di un secondo importante test stagionale per la tenuta della viabilità lungo la Regina.

I controlli sono affidati alla polizia stradale, con l’affiancamento delle altre forze di polizia e della polizia locale. Per garantire la massima tempestività di controlli e interventi, soprattutto in caso di situazioni critiche per il traffico, saranno in servizio anche le pattuglie in moto. Il coordinamento sarà svolto a partire dalle 7 fino alle 19.

Invece per quanto riguarda l’attivazione degli osservatori del traffico – misura chiesta dai sindaci dei territori coinvolti dai lavori per la variante della Tremezzina – scatterà in occasione della festività svizzera dell’Ascensione, il 18 maggio.

“Avevo chiesto un monitoraggio del traffico tramite movieri in corrispondenza delle principali festività – spiega il sindaco di Griante, Pietro Ortelli – Non soltanto il ponte del 25 aprile ma anche quello del prossimo 1° maggio”. Si rischiano dunque giornate complicate sul fronte viabilistico, con traffico e lunghe code come accaduto durante Pasqua e Pasquetta.

Inoltre resterà attivo il semaforo che regola il traffico in prossimità del cantiere di Griante, dove sarà realizzato lo svincolo Nord della nuova arteria. Il senso unico alternato proseguirà fino a giugno.