Aumentano contagi e ricoveri legati al Covid in Lombardia. Emerge dal bollettino settimanale diffuso dalla Regione.

In terapia intensiva si trovano 6 pazienti, uno in più rispetto a sette giorni fa, mentre nei reparti ordinari sono 248 i ricoverati con sintomi, 39 in più rispetto al report precedente.

A fronte di 56.526 tamponi effettuati, sono 4.653 i nuovi positivi registrati in Lombardia. La scorsa settimana erano 3.968.

In aumento anche i decessi, che sette giorni fa erano 14 e nel bollettino odierno sono 56. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 45.837.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi positivi divisi per provincia tra ieri, giovedì 20 aprile e il giorno precedente, mercoledì 19 aprile: a Milano sono 242 di cui 102 a Milano città, a Bergamo 64, a Brescia 76, a Como 41, a Cremona 39, a Lecco 34, a Lodi 19, a Mantova 33, in provincia di Monza e Brianza 73, a Pavia 35, a Sondrio 5, a Varese 38.

E in vista delle prossime festività, l’Asst Lariana comunica che martedì 25 aprile i punti tampone saranno chiusi.

Il servizio riprenderà mercoledì 26 aprile. A Como, in via Napoleona, i tamponi sono effettuati nell’edificio 53 al piano terra, dove è possibile arrivare in auto. A partire dal 26 aprile cambieranno gli orari. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 10 dal lunedì al sabato.

A Menaggio è possibile effettuare i tamponi all’interno del parco dell’ospedale Erba-Renaldi, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.

A Cantù, l’attività, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, è svolta in un locale in prossimità della portineria dell’ospedale con ingresso da via Domea, 4.