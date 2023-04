Resterà chiusa probabilmente per tutta la settimana la strada provinciale 46, tra Onno e Valbrona, tra le province di Como e Lecco, dopo lo smottamento di ieri all’altezza di Oliveto Lario. Sassi e detriti sono caduti sulla strada e il transito è vietato.

“E’ difficile dare un’indicazione sui tempi di riapertura – dice il sindaco di Oliveto Lario Bruno Polti – E’ in programma un sopralluogo a monte del punto dal quale sono caduti i sassi per verificare se ci sia un fronte franoso. I massi che sono caduti sono grossi, la situazione è a rischio”.

Il primo cittadini rivolge anche un appello. “Oggi c’è chi ha spostato le transenne e forzato il blocco ed è transitato comunque sulla strada – dice – E’ davvero un grave rischio e queste situazioni non devono ripetersi. La Provincia è intervenuta per rinforzare le barriere, ma è importante la massima responsabilità”.

La pioggia di oggi non avrebbe causato ulteriori problematiche, ma è necessario attendere le verifiche dei tecnici per poter valutare i tempi di riapertura. Difficile ipotizzare il ripristino della circolazione prima della fine della settimana. Difficoltà per i residenti di Valbrona e per i collegamenti tra la zona di Canzo e Bellagio.

E’ regolarmente aperta invece la strada provinciale 583 Lecco-Bellagio, dopo gli interventi di verifica e messa in sicurezza effettuati nella giornata di ieri. Rimosso un grosso masso che incombeva sopra la strada.