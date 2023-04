Basket. Quinta giornata del Girone Giallo della Seconda Fase per la pallacanestro Cantù, impegnata sabato 29 aprile alle 20.30 sul parquet della Dinelli Arena contro Cento.

L’obiettivo resta vincere dopo la sconfitta in casa per Cantù contro Pistoia nella prima giornata di ritorno del Girone Giallo. I brianzoli sono stati battuti con due punti di scarto. I biancoblù restano fermi a 8 punti nella classifica della seconda fase del campionato.

Cento ha già incrociato la strada dei brianzoli in due occasioni: nella semifinale di Coppa Italia quando gli emiliani si imposero a Busto Arsizio per 77-84 e nella seconda giornata della Seconda Fase, quando Cantù vinse a Desio per 100-84.

“Sono le ultime due partite e poi iniziano i playoff – commenta il coach della pallacanestro Cantù Meo Sacchetti – Arriviamo da un pessimo quarto periodo contro Pistoia, una gara in cui abbiamo commesso troppi errori e in cui abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia. Dobbiamo arrivare mentalmente e fisicamente pronti ai prossimi impegni. Quella contro Cento è una sfida di preparazione ai playoff. Tutti vogliono giocare per vincere queste partite. Sappiamo che Cantù è una piazza in cui c’è pressione, quindi, non dobbiamo piangerci addosso per le ultime due sconfitte. Abbiamo già dimostrato di poter uscire da momenti negativi. Quando capitano le partite storte, dobbiamo cancellarle subito”.