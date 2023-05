Lavori nei pressi della rotonda di Villa Olmo, operai in azione per interventi di fresatura e di asfaltatura in corso che vedono la presenza di uomini e macchinari. Inevitabili i rallentamenti sulla viabilità cittadina. Rallentamenti che a catena si sono registrati lungo la via Borgovico e poi ancora lungo viale Innocenzo e hanno raggiunto e superato piazza San Rocco. Chi viaggiava in direzione Como arrivando da Camerlata si è messo in coda già nell’ultimo tratto di via Napoleona.

Disagi che si sommano a quelli creati dal cantiere in A9



Un’altra mattina difficile, dunque, per il traffico cittadino, già gravato dai lavori sull’A9. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava, gli ormai quotidiani, disagi all’altezza del cantiere.

Disagi che – come annunciato – termineranno la prossima settimana. Il 16 maggio è infatti prevista la sospensione dell’intervento. Si tratta però di una breve tregua. L’ultima stando al cronoprogramma. I lavori nella galleria San Fermo Nord si interromperanno per agevolare gli spostamenti estivi per poi riprendere a settembre per quella che è stata annunciata come l’ultima tranche del cantiere che dovrebbe poi chiudersi entro la fine dell’anno.

Via Napoleona e Scalabrini

Sempre parlando di cantieri, invece, sono stati rinviati a causa del maltempo previsto in questi giorni i lavori notturni in via Napoleona, mentre confermato lo stop al passaggio a livello di via Scalabrini a causa dei lavori di manutenzione di Ferrovienord.