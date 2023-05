Politeama di Como, 15 milioni di euro per riqualificare l’ex cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi. Sale – e non di poco – la somma per gli interventi necessari per salvare dal degrado l’immobile. Cinque in più rispetto a quanto preventivato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale.

Martedì il Comune di Como è entrato formalmente in possesso del Politeama. Il sindaco Alessandro Rapinese ha pubblicato un video sui social mentre firma i documenti dell’atto notarile per il passaggio di proprietà, chiudendo l’iter burocratico iniziato lo scorso 30 novembre con l’acquisto dello stabile per 1,2 milioni di euro.

“Si parte con i primi interventi di sicurezza – ha spiegato il primo cittadino – Subito 400mila euro per la manutenzione del tetto per evitare nuove infiltrazioni poi le facciate che sono a rischio crollo e ancora il taglio e la pulizia dell’intera area”. Sono iniziati infatti i lavori che riguardano il taglio di piante e arbusti vicino al Politeama. Il sindaco detta dunque la linea dei primi interventi: “A breve toglieremo anche le vecchie insegne mentre stiamo pensando anche a una nuova pavimentazione per quanto riguarda l’esterno, ad esempio il parcheggio – aggiunge – Ma – ribadisce – resta prioritaria la sicurezza della struttura, quindi tetto e facciate del Politeama”.

Sul fronte economico – come detto – la spesa complessiva per riqualificare e dunque ridare vita all’immobile è salita a 15 milioni di euro. “Vogliamo intercettare le risorse attraverso bandi”, dice ancora Rapinese. L’amministrazione comunale al momento dunque non intende stanziare da destinare alla sistemazione del Politeama.

Infine è attesa per la prossima settimana la riunione plenaria del tavolo di co-progettazione – l’equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura – per definire i contenuti della relazione finale che dovrà essere successivamente consegnata all’amministrazione.