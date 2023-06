Non ha risposto alle domande del giudice e resta in carcere al Bassone il medico di 42 anni arrestato a Como. E’ accusato di maltrattamenti, truffa ai danni dello Stato, spaccio di sostanze stupefacenti e prescrizioni abusive.

Questa mattina, davanti al giudice Carlo Cecchetti, il professionista si è avvalso della facoltà di non rispondere. Confermata la custodia cautelare. Era stato arrestato mercoledì dalle fiamme gialle e dagli agenti della squadra mobile della questura di Como.

L’indagine

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Michele Pecoraro. Proseguono gli accertamenti della guardia di finanza in particolare per quantificare il danno erariale che il professionista avrebbe causato con le ricette false per ottenere la morfina. Complessivamente, in due anni circa, il professionista avrebbe prescritto 213 grammi di un medicinale che, secondo le indicazioni degli specialisti, non può andare oltre una dose massina giornaliera di 60 milligrammi. Ai suoi genitori invece, secondo l’accusa, il medico arrestato avrebbe prescritto quotidianamente dosi dieci volte superiori.

La sostanza prescritta abusivamente sarebbe poi stata quasi interamente nelle disponibilità del 42enne. Le indagini sono in corso anche per chiarire il successivo utilizzo e la destinazione della morfina.

Gli accertamenti

Il medico era in servizio alla continuità assistenziale di Como. L’ordinanza del tribunale di Como prevede l’interdizione per un anno dall’esercizio della professione medica. La guardia di finanza sta effettuando i necessari accertamenti, con la collaborazione anche delle autorità sanitarie competenti, per verificare la regolarità di tutte le prescrizioni fatte dal professionista arrestato. Sequestrati i ricettari utilizzati dal medico, mentre vengono sentiti anche i farmacisti ai quali si rivolgeva, numerosi e sempre diversi nel tentativo di non suscitare sospetti. Le prescrizioni del medico consentivano di ottenere la morfina interamente a carico del servizio sanitario nazionale. Da qui il danno erariale che le fiamme gialle stanno quantificando.