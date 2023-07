La rivoluzione legata allo spostamento dei bus turistici da piazza Roma è alle battute finali. Con la segnaletica posizionata e la conversione dei parcheggi. In seguito alla cancellazione dei 32 posteggi per i residenti in piazza Perretta, sono state, infatti, tracciate le strisce gialle in via Volta (dove sono stati creati 5 posti). Altri 7 si trovano invece in Lungo Lario Trieste. Mentre la parte più consistente (una ventina) trasferita in piazza Roma.

Liberata piazza Perretta già nelle prime settimane di luglio l’amministrazione comunale punta ad usarla per manifestazioni ed eventi. Secondo quanto trapela da Palazzo Cernezzi, la prima novità dovrebbe concretizzarsi a breve. Per 9 giorni spalmati su due weekend si pensa al posizionamento di due campi da pickleball utilizzabili gratuitamente. Restano da definire alcuni passaggi ma l’intenzione è questa, con l’obiettivo di far vivere una parte della città finora destinata alle auto.

La mini rivoluzione, come detto, è figlia dello spostamento dei bus turistici da piazza Roma. Saranno eliminati anche gli stalli per la sosta breve (ma utilizzati spesso per molto più tempo) davanti allo Stadio Sinigaglia che diventeranno posteggi blu per le auto. Secondo i piani del Comune gli stalli saranno cancellati a metà della prossima settimana, probabilmente mercoledì. Meteo permettendo.

I bus quindi dovranno sostare nei nuovi spazi presenti in viale Innocenzo XI per far salire e scendere i passeggeri per poi dirigersi in via Regina Teodolinda dove è possibile parcheggiare il mezzo. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione è fuori uso a causa di un cantiere. Per questo i pullman potranno usare la piana di Muggiò nell’attesa che vengano realizzati ulteriori spazi in via Teodolinda.