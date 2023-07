Rivoluzione in Piazza De Gasperi che potrebbe dire addio a buona parte di sedie e tavolini. Ad annunciare la nuova mini rivoluzione che a breve potrebbe scattare è stato il sindaco Alessandro Rapinese: “Abbiamo in programma di ridimensionare lo spazio destinato ai tavolini dei locali – spiega – L’obiettivo è rendere la piazza più fruibile per cittadini e turisti. In questo modo anche piazza De Gasperi sarà compatibile con il resto dell’area e soprattutto diminuirà il rumore che proviene dai locali”.

Una decisione, quella del sindaco Rapinese, destinata a far discutere. Piazza De Gasperi infatti è spesso finita al centro di polemiche tra residenti e commercianti della zona con anni di battaglie, anche legali, per fissare uno orario di stop alle attività e quindi al rumore provocato.

Nella mini rivoluzione annunciata dal sindaco rientra inoltre la riqualificazione di viale Geno. Più precisamente del primo tratto che si estende fino alla passeggiata Ramelli.

“Rimetteremo mano ai marciapiedi così come abbiamo fatto per via Manzoni, Largo Leopardi e a seguire l’intero comparto di Sant’Agostino – aggiunge Rapinese – Sistemeremo la pavimentazione che in alcuni punti risulta essere pericolosa e ridistribuiremo gli spazi tra i marciapiedi per uniformarli e renderli maggiormente fruibili”. Sui tempi il primo cittadino non si sbilancia: “Siamo partiti con un approccio lento e graduale – spiega – Abbiamo provveduto inizialmente al rifacimento dei marciapiedi dell’intera zona di Sant’Agostino, ora che abbiamo terminato è ora di riconsegnare alla città anche piazza De Gasperi”.