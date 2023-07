Il messaggio arriva direttamente dalla proprietà indonesiana. Alla vigilia dell’inizio della nuova stagione Roberto Hartono ha parlato alla città e ai tifosi, esponendo i programmi del club, annunciando l’aumento degli investimenti e ribadendo la collaborazione con il comune per la riqualificazione dello stadio Sinigaglia.

Ecco il messaggio

Cara famiglia del Como,

è un onore per me e per il nostro gruppo ricevere la vostra fiducia per gestire e sviluppare il futuro del nostro orgoglioso club. Con l’inizio di una nuova stagione di Serie B, siamo più che fiduciosi.

Vedere il nostro club raggiungere nuove vette è un sogno che tutti condividiamo. Per contribuire a realizzare questo sogno, abbiamo scelto di aumentare in modo sostanziale i nostri investimenti. Si tratta di un impegno tangibile per costruire una squadra pronta alla vittoria e pronta ad affrontare la lotta per la promozione.

La nostra visione per il Como Football Club va oltre il campo. Vogliamo diffondere la passione e l’orgoglio che nutriamo per il nostro club in lungo e in largo e farne un marchio riconosciuto a livello internazionale. Per garantire ciò, stiamo creando un team commerciale ambizioso che non si occuperà solo di strategia, ma che crede veramente nel potenziale del club.

Per noi è fondamentale che il successo del nostro club sia percepito in tutta la città di Como e nei cuori dei suoi orgogliosi cittadini. Il nostro team è stato incaricato di avviare progetti che non solo portino avanti il nome del club, ma che catalizzino anche la crescita e generino opportunità all’interno della nostra città.

Inoltre, sono entusiasta della collaborazione con il Comune per la riqualificazione del nostro stadio. Con l’aiuto di tre dei migliori consulenti di stadi al mondo, stiamo scolpendo uno spazio che non è solo un altro stadio, ma un simbolo dei comaschi, dei nostri tifosi e della nostra città.

Mentre ci allacciamo le scarpe per questa nuova stagione, ricordiamoci che non stiamo solo giocando, stiamo costruendo un’eredità. Un’eredità per il Como Football Club, per la nostra città e, soprattutto, per ognuno di voi.

Al futuro che stiamo creando insieme, pieno di passione, determinazione e, si spera, di festeggiamenti.

Con gratitudine,

Roberto Hartono