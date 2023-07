Era stato organizzato da un’agenzia comasca il tour alle Cinque Terre che ieri, sulla via del ritorno, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il bus sul quale viaggiavano i turisti, in gran parte residenti in provincia di Como, si è incendiato nella galleria del Monte Giugo, sull’autostrada A12 a Genova. Decine i feriti, compreso l’autista, un uomo di 56 anni comasco ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.

L’autobus che ha preso fuoco, dalle prime informazioni, era stato noleggiato da una compagnia comasca all’agenzia che organizza gite e viaggi, anche in giornata. Il mezzo si è incendiato alle 17.30 di ieri. Ancora da chiarire la causa del rogo, che ha distrutto il mezzo.

Il fumo ha rapidamente invaso l’interno dell’autobus e la galleria. L’autista, che ha lavorato per mettere in salvo tutti i passeggeri, per il fumo inalato ha avuto bisogno di un trattamento in camera iperbarica. E’ al momento ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, nell’area medica critica del pronto soccorso.

Complessivamente, oltre 30 persone sono state soccorse e portate negli ospedali di Genova per intossicazione da fumo. Nessuno fortunatamente sarebbe in gravi condizioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti raggiungendo l’autobus in fiamme passando attraverso il bypass del senso opposto di marcia. Hanno poi invertito il senso di spinta dell’aria del sistema di ventilazione della galleria per far uscire il fumo. Pesanti le ripercussioni sul traffico per la temporanea chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.