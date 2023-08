La fontana di viale Geno a Como sempre aperta a tutti. Ma le nuove disposizioni entreranno in vigore dal primo ottobre e non da oggi come inizialmente stabilito. Libera fruizione da parte dei cittadini e dei turisti ogni giorno dell’anno. La priorità è l’interesse pubblico. Così ha deliberato la giunta di Como nei giorni scorsi revocando i precedenti atti di indirizzo. L’area non sarà più quindi chiusa dal concessionario dell’immobile Villa Geno per gli eventi privati. Chiusure temporanee che prevedevano una quota di pagamento. Si parte dal primo ottobre (qui la delibera) perché erano già state presentate alcune richieste di chiusura per eventi privati ormai non revocabili.

Ne parlavamo qui.