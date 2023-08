Oltre 72 mila veicoli sulla Regina nel weekend di Ferragosto.

In quattro giorni, da sabato 12 a martedì 15 agosto, i veicoli transitati sulla Statale 340 sono stati per l’esattezza 72.154.

I giorni di maggiore afflusso: domenica 13 e martedì 15, festività dell’Assunta. Un ulteriore segnale, questo, di un’estate di afflussi record sul lago di Como, meta sempre più gettonata da italiani e stranieri.

Nonostante l’elevato afflusso di mezzi, sulla Statale Regina non si sono però verificate situazioni di particolare criticità: l’ordinanza che limita il transito dei mezzi pensanti tra Colonno e Ossuccio entrata in vigore a inizio luglio, ha dato i suoi frutti ancora una volta e anche il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli, ha espresso soddisfazione in merito al netto miglioramento della situazione, auspicando che il prossimo anno tale ordinanza, attualmente in vigore fino al prossimo 4 novembre, possa essere riconfermata e magari anticipata già ad aprile, così da coprire l’intera stagione primaverile e poi quella estiva.

Per Castelli “l’ordinanza è stata fondamentale per evitare i disagi dovuti al transito dei mezzi pesanti. Necessari anche il lavoro degli osservatori del traffico per presidiare i punti più critici della Regina.”

Come rilevano anche i dati diffusi nei giorni scorsi da Regione Lombardia, il numero dei turisti che scelgono il lago di Como come meta per i propri viaggi in Lombardia è in continua crescita: è naturale quindi pensare che anche il volume di mezzi che nei prossimi anni raggiungerà le sponde del Lario possa aumentare e per questo sarà fondamentale che ordinanze di questo genere trovino sempre più applicazione per garantire spostamenti più fluidi a residenti e villeggianti.