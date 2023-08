Accusato di una rapina commessa nel marzo scorso a Sulmona, in Abruzzo, un 27enne di origine romena domiciliato in provincia di Milano è stato arrestato dalla polizia a Como, in via Cecilio. L’uomo era in auto con una donna di 29 anni. I due sono stati fermati dagli agenti delle volanti della questura di Como per un controllo mentre viaggiavano in via Cecilio.

Gli accertamenti hanno permesso ai poliziotti di verificare che il 27enne era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’accusa di rapina.

E’ stato portato in questura e, al termine degli accertamenti, trasferito in carcere al Bassone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.