Il Comune di Como ha annunciato l’adesione a Giraskuola.it, piattaforma nata per mettere in contatto famiglie dello stesso comune o di comuni limitrofi con l’obiettivo di scambiare, regalare o vendere tutto ciò che ruota intorno alla filiera scolastica: dal grembiulino al dizionario, dai regoli allo zaino e non per ultimi i testi scolastici.

La piattaforma ideata da Roberta Bonzanni e Nicola Galazzi, “due genitori come tanti” come si definiscono loro, è attiva dal mese di aprile 2021 e ha come intento “quello di creare una rete di comunità ecologiche e solidali, dove si cerca di dare una seconda vita a tutto ciò che ruota intorno alla filiera scolastica cercando e trovando il risparmio, favorendo la crescita della comunità” dichiara Roberta Bonazzi.

Con il passare dei mesi, sono sempre più numerosi i comuni che stanno aderendo all’iniziativa. “Al momento siamo a 60 comuni e più di 400 scuole principalmente del nord Italia, ma l’obiettivo è quello di coinvolgere tutto il Paese e, pian piano, arrivare anche in Europa” ha aggiunto entusiasta Nicola Galazzi.

Como è il primo capoluogo di provincia ad aderire e lo ha fatto coinvolgendo 19 istituti tra scuole medie e superiori pubbliche.

Per il sindaco Rapinese si tratta di “una soluzione digitale a un problema sociale e ambientale. Cerchiamo di rendere meno oneroso per le famiglie l’acquisto dei testi, favorendone lo scambio, e consideriamo il fatto che un testo possa avere una vita più lunga. Abbiamo fatto questo piccolo investimento per aiutare tutte le nostre scuole affinché si possa diffondere questa cultura”.

Chi fosse interessato all’iniziativa può consultare il sito giraskuola.it