Tre agenti della polizia comunale di Chiasso sono accusati di aver picchiato un cittadino algerino dopo averlo fermato e ammanettato. L’episodio risale al 26 gennaio scorso ed è avvenuto a Balerna, in via Passeggiata. L’indagine, nata dopo che l’uomo ha denunciato le percosse, come comunicato dal ministero pubblico è conclusa. “Sulla scorta di un’attenta ricostruzione dell’accaduto – si legge in una nota ufficiale della polizia cantonale – il procuratore generale Andrea Pagani ha emanato quattro decisioni che tengono conto anche del genere, dell’intensità e della reiterazione delle percosse”.

Le accuse

Nei confronti di un agente della polizia comunale di Chiasso è stato firmato un atto d’accusa con rinvio a giudizio di fronte alla Corte delle assise Correzionali per i reati di abuso d’autorità e vie di fatto. La pena proposta è di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa di mille franchi, a un risarcimento per torto morale di 2mila franchi e al pagamento delle spese giudiziarie. Il processo si svolgerà nella forma del rito abbreviato avendo le parti accettato i reati e la pena proposti.

Per un secondo agente è stato emanato un decreto d’accusa per abuso di autorità e vie di fatto in cui viene proposta una pena, sempre sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 90 aliquote giornaliere per complessivi 12.600 franchi più una multa di 700 franchi e il pagamento delle spese giudiziarie.

Decreto d’accusa per abuso di autorità e vie di fatto anche per un terzo agente, con una proposta di pena, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 30 aliquote giornaliere per un totale di 4.200 franchi, oltre al pagamento di una multa di 400 franchi e delle spese giudiziarie.

Le ipotesi decadute

Decadute invece le accuse di favoreggiamento nei confronti di quattro agenti della polizia cantonale, un agente della polizia comunale di Chiasso e un agente della polizia Città di Mendrisio, inizialmente sospettati di non aver segnalato ai superiori le percosse. Procedimento chiuso anche per una precedente denuncia di percosse dello stesso algerino, che il 23 gennaio aveva dichiarato di essere stato picchiato da quattro agenti in un grande magazzino di Chiasso.