Incidente a Montano Lucino. Alle 11.30 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Como è intervenuta per un incidente stradale a Montano Lucino in via Valtellina.

Per cause ancora da chiarire un’auto è finita fuori strada dopo aver urtato un camion. Grande spavento per conducente che fortunatamente non è rimasta ferita