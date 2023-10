Controlli dei carabinieri e della polizia oggi nell’ex supermercato di via Regina Teodolinda diventato un rifugio di fortuna per i senzatetto. Il portico dell’edificio, da tempo in disuso, è una distesa di materassi, coperte e cuscini, come documentato ieri dalle telecamere di Etv. Oggi le forze dell’ordine sono intervenute per una serie di controlli e accertamenti, sollecitati sembra anche dalla proprietà dell’immobile, che avrebbe segnalato la presenza di almeno due persone all’interno. I carabinieri hanno inviato una pattuglia del nucleo radiomobile e in via Regina Teodolinda è intervenuta anche un’auto della polizia.

Dalle prime informazioni, i carabinieri avrebbero trovato due persone all’interno dell’edificio, portate in caserma per accertamenti. Dopo la chiusura del supermercato, lo scorso anno, l’area è rimasta inutilizzata ed è diventata un ricovero di fortuna, una situazione tutt’altro che nuova a Como.

Sotto il portico dello stabile, nel lato una volta riservato al carico e scarico delle merci, sono numerosi i giacigli improvvisati e i segni di una presenza costante di persone.