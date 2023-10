Cantù sconfitta da Treviglio nella gara valida per il secondo turno del campionato di serie A2. A Casale Monferrato i brianzoli sono stati battuti per 89-90 dalla formazione bergamasca (23-23, 17-25, 24-22, 25-20 i parziali). Sfida andata in scena in campo neutro per la squalifica di un turno del PalaDesio dopo che negli ultimi playoff un giocatore di Pistoia era stato colpito al volto da un oggetto scagliato dagli spalti.

Una partita sostanzialmente equilibrata in cui gli ospiti hanno conquistato un margine seppur risicato che hanno mantenuto fino a circa 3′ dalla fine. Poi il sorpasso di Cantù e la contesa giocata punto a punto fino alla sirena conclusiva: i brianzoli hanno giocato l’ultimo pallone ma lo hanno sprecato malamente, fallendo le conclusioni decisive.

Alla fine hanno festeggiato gli ospiti, che nel turno di apertura di campionato avevano perso in casa con l’Urania Milano. Cantù aveva invece vinto a Cremona con la Juvi. Ma questa sera gli uomini allenati da Devis Cagnardi non sono riusciti a concedere il bis in quello che, a detta degli addetti ai lavori, era un incontro tra due formazioni destinate a lottare per la promozione in serie A.

Dopo il match con i bergamaschi, Cantù sarà chiamata ad un impegno infrasettimanale: mercoledì 11 ottobre alle 20.30 i brianzoli saranno impegnati in trasferta a Latina. L’esordio al PalaDesio il successivo giorno 16, contro la Luiss Roma.