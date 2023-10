Tensione alta a fine partita in casa di Cantù dopo la sconfitta con Treviglio. L’allenatore Devis Cagnardi si presenta in sala stampa decisamente nervoso e non vede l’ora di uscire prima che gli possa venire rivolta qualche domanda. “Purtroppo abbiamo sprecato un’occasione importante, Una vittoria avrebbe dato fiducia e morale. La mia squadra deve essere più dura da un punto di vista difensivo, Ma sono vari gli aspetti su cui dovremo lavorare anche se c’è poco tempo, visto che mercoledì torneremo di nuovo in campo, Dobbiamo dare un segnale importante a noi stessi e decidere che squadra vogliamo essere”:

Logicamente soddisfatto Alessandro Finelli, tecnico di Treviglio. “Abbiamo disputato una partita di alto livello in attacco e in difesa, per lettura delle situazioni e collaborazione tra tutti i miei giocatori. Ognuno ha dato un contributo importante e tangibile. Ma rimaniamo con i piedi per terra, questo sarà un torneo equilibrato e noi siamo un cantiere aperto. Per vincere conteranno un proficuo lavoro in palestra, equilibrio emotivo. Conterà avere la migliore chimica umana, prima ancora che tecnica”.