Un momento di preghiera comunitaria per chiedere il dono della pace in Medio Oriente e nel mondo intero. Mercoledì 18 ottobre, alle 20.45, in Cattedrale a Como, il cardinale Oscar Cantoni pregherà assieme a tutti i presenti il Rosario.

«Affidiamo a Maria – dice il Vescovo di Como, cardinale Cantoni – la preoccupante crisi in Medio Oriente, che tanto dolore e tanti lutti sta suscitando in questi giorni. Senza dimenticare la martoriata Ucraina, come anche gli altri popoli in guerra, perché la guerra è sempre una sconfitta dell’umanità».

Il Rosario sarà preceduto da una video-testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Il momento del prossimo 18 ottobre sarà in comunione spirituale con le comunità di Terra Santa, dove, martedì 17 ottobre, il cardinale Pizzaballa, a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto una giornata di preghiera, digiuno e riconciliazione per chiedere il dono della pace.