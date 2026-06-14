Rifacimento della segnaletica e asfaltatura delle strade di Como, da domani al via i lavori. In estate quaranta cantieri

Viale Rosselli, via Recchi e zona stadio: lì la segnaletica orizzontale andrebbe ripassata, se non completamente rifatta. Succede anche in altre zone della città, dove – accanto a strisce pedonali sbiadite – si aggiunge il problema delle buche nell’asfalto. Una situazione nota all’amministrazione comunale e sulla quale, assicura il primo cittadino in diretta su Etv, è pronta a intervenire. E intanto, da domani, cominceranno una serie di interventi sulle strade cittadine, con lavori di asfaltatura in 19 vie della città.

Nuova segnaletica e asfaltatura delle strade di Como, il sindaco: “Siamo partiti”

“Siamo partiti con il rifacimento delle strisce, in alcune aree della città stanno già ricomparendo. I soldi sono arrivati e stiamo lavorando. Entro venerdì prossimo – assicura il sindaco – avremo tutti i comparti nei quali interverremo con le asfaltature“.

Come spiegato da Rapinese, nel corso dell’estate sulle strade comasche sono previsti una quarantina di interventi, “tra cui il lungolago che sarà rifatto completamente”, fa sapere il sindaco. Su Lungo Lario Trento e Trieste, in pieno centro città, è facile incappare in buche e asfalto dissestato, ma i lavori sono pronti a partire. A questi interventi, si aggiungono una serie di marciapiedi in diverse zone della città, che saranno sistemati e resi agibili. Ora, al contrario, presentano “un diffuso stato di degrado”, con “avvallamenti, buche e sconnessioni delle pavimentazioni, con elementi di potenziale pericolo per gli utenti della strada”, si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi.

“Gli uffici tecnici hanno garantito che entro venerdì avremo tutti i progetti esecutivi in giunta – assicura ancora il sindaco – Una volta che sono in giunta, giusto il tempo di risolvere le scartoffie e parto. Sicuramente inizieremo con intensità. I soldi delle strisce erano la mia preoccupazione, finalmente si possono spendere, quindi siamo partiti”.

Nuovi posti moto in città, ma in stazione San Giovanni non ci saranno

Posti moto in stazione San Giovanni, a Como: realizzarli non è possibile perché gli spazi attorno, già utilizzati dalle auto e dal trasporto pubblico, non lo consentono. Lo spiega il primo cittadino comasco. In città, vale la pena precisarlo, i posti moto di certo non mancano. Anzi, ce ne sono sempre di più, anche in pieno centro città.

Chi si sposta in moto e deve fermarsi alla stazione di Como San Giovanni può parcheggiare in piazza Volta, dove sono stati realizzati nuovi posteggi per le due ruote, per poi salire verso la stazione. “Sarebbe bello ricavarli anche in stazione, ma non è pensabile – precisa Rapinese – perché c’è una concentrazione di veicoli di interesse alla stazione San Giovanni che è troppo alta“.