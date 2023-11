Cresce l’attesa per la “prima” del Como con in panchina Cesc Fabregas dopo l’esonero di Moreno Longo. Appuntamento sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia per la partita contro la FeralpiSalò. Per il match con i neopromossi bresciani è stato designato l’arbitro Francesco Cosso.

Il direttore di gara di Reggio Calabria in questa stagione è stato impegnato in sei match, uno in A, due in Coppa Italia, tre in B. Gli ultimi precedenti di Cosso con il Como risalgono alla stagione 2021-2022, sempre al Sinigaglia, per gli incontri con il Perugia (vinto dai lariani per 4-1) e con la Ternana (terminato 1-1).