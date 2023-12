Como. Addio al pontile di Sant’Agostino. L’amministrazione di Palazzo Cernezzi ordina la rimozione. I motivi che hanno portato la giunta cittadina a prendere questa decisione sono stati messi nero su bianco nelle carte comunali, dove si legge: “Il pontile di Sant’Agostino è fruibile soltanto da due imbarcazioni alla volta, è di dimensioni insufficienti al contenimento di tutte le imbarcazioni in attesa di poter ormeggiare, inoltre le imbarcazioni in attesa di poter accedere al pontile, quando non trovano spazio all’interno, ostacolano sia le rotte che le necessarie manovre dei battelli della Navigazione Lago di Como”.

Inoltre la Navigazione, come risulta da una nota inoltrata a Prefetto e Questore di Como dello scorso agosto, evidenzia la “situazione di pericolo e di ostacolo al regolare servizio della navigazione pubblica di linea, creata dal notevole flusso di imbarcazioni generato dalla presenza del pontile citato”. E scrive ancora la Navigazione che “in assenza di provvedimenti, provvederà a valutare di volta in volta se persistono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento del servizio pubblico, informando gli Enti competenti in caso di sospensione del pontile n. 2”.

Per questa serie di ragioni l’amministrazione cittadina ha deciso di rimuovere il pontile. Per quanto riguarda i tempi la giunta non indica una data precisa ma scrive “nel più breve tempo possibile”.