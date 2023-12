Medici, infermieri, ostetriche e altri professionisti sanitari hanno proclamato uno sciopero per la giornata di domani, 5 dicembre contro la Legge di Bilancio e in difesa del Servizio Sanitario Nazionale.

Lo sciopero è indetto dai sindacati medici Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e degli infermieri Nursing Up. Lo sciopero riguarda il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria professionale, tecnica e amministrativa in servizio presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i medici specializzandi il personale infermieristico e altre professioni sanitarie.

I servizi pubblici essenziali e delle emergenze saranno garantiti per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini. Potrebbero esserci ripercussioni invece su tutte le attività sanitarie programmate e non urgenti.

Secondo i sindacati di categoria che hanno indetto l’agitazione, le misure contenute nella Legge di Bilancio in discussione al Senato non sono adeguate a risollevare il Sistema Sanitario Nazionale dalla grave crisi in cui versa ormai da tempo, né soddisfano le richieste degli operatori sanitari in prima linea nella salvaguardia della salute dei cittadini.