Da pochi giorni è in distribuzione il calendario storico del Comune di di Como 2024, un’opera che celebra la ricchezza della storia locale con una particolare attenzione dedicata alla piscina Sinigaglia, un viaggio nel tempo che racconta la storia della struttura attraverso immagini in bianco e nero, provenienti dall’archivio di Enzo Pifferi e dal Fondo Fotografico Utc-Musei Civici di Como.

Il calendario storico è disponibile gratuitamente in Comune presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e nella sede dei Servizi Sociali e Politiche Educative. Inoltre, in Biblioteca, in Pinacoteca, al Tempio Voltiano, nelle librerie del centro città, negli Urp decentrati di Albate e Sagnino e nei Centri Civici di Como Centro in via Collegio dei Dottori 9 e di Como Borghi San Martino in via Grandi 21.

“Un ringraziamento speciale – dice la nota di Palazzo Cernezzi – a a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, in particolare all’archivio di Pifferi e ai Musei Civici di Como che hanno reso possibile la creazione di un calendario che rende omaggio alla nostra città e alla sua straordinaria eredità”.