Bombole di gas in un locale non idoneo: polizia locale e vigili del fuoco a Palazzo Rusca, in centro a Como.

In seguito a una segnalazione, la polizia locale di Como è intervenuta oggi pomeriggio in città.

Gli agenti hanno trovato numerose bombole di gas – quelle utilizzate per alimentare i funghi da riscaldamento nei dehors dei bar – all’intero di un locale non idoneo allo stoccaggio. Hanno quindi chiamato i vigili del fuoco e rintracciato l’esercente, il quale ha contattato la ditta specializzata per la rimozione – in serata – delle bombole di gas.