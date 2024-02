Alberi abbattuti o sradicati, tronchi, arbusti e cespugli che ostacolano i sentieri. Accade a Sagnino dove un’area verde alla quale si accede da via Boccioni, che i residenti del quartiere utilizzano per passeggiare o portare a spasso il cane, si trova in condizioni di scarsa sicurezza. Passa il tempo ma nessun intervento è stato fatto e ad ogni violenta pioggia c’è chi teme che il terreno possa franare. Si tratta di un’area comunale spiegano i residenti che sollecitano ora un intervento dell’amministrazione per rimuovere le piante cadute e ripristinare le condizioni di sicurezza. Oltretutto – chiariscono ancora i residenti di Sagnino (molti dei quali a titolo volontario portano avanti una serie di attività per preservare l’intero bosco) – appena sopra si trovano delle palazzine e chi abita in quella zona vorrebbe avere delle rassicurazioni. La scarpata scoscesa è ormai una distesa di rami e tronchi da rimuovere. Palazzo Cernezzi fa sapere che sono in corso le verifiche del caso al fine di poter rispondere alle richieste dei cittadini.

Mozione di Fratelli d’Italia sulle caditoie cittadine da ripulire

Da Sagnino al centro città, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi, sollecitato da numerosi comaschi che lamentano la mancata pulizia delle caditoie stradali in diversi punti con conseguenti allagamenti di parcheggi e tratti di sede stradale, ha protocollato una mozione per attivare tramite gli uffici competenti.