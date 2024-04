Scippata da due malviventi all’uscita dal supermercato a Como, in via Morazzone. Una donna di 70 anni è stata derubata in pieno giorno nel capoluogo lariano. La pensionata, che non ha riportato lesioni, è stata comunque soccorsa e portata in ospedale per accertamenti per lo shock subito.

Attorno alle 14.30 di oggi, la donna, residente a Brenna è uscita dal supermercato dove aveva fatto la spesa. Ha fatto pochi passi quando, in via Morazzone, è stata avvicinata alle spalle da due uomini che le avrebbero strappato dalle mani la borsa con il portafoglio e gli effetti personali. I malviventi sono poi fuggiti velocemente, allontanandosi a piedi e facendo perde le proprie tracce.

La 70enne, spaventata, ha chiesto aiuto. E’ intervenuta prima una pattuglia della polizia locale di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. In via Morazzone sono arrivati i carabinieri di Como, che hanno raccolto la testimonianza della donna e hanno avviato le indagini per individuare gli scippatori. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Azzurra e portata per precauzione all’ospedale Valduce per accertamenti.