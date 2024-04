Verdi fuori causa e Bellemo squalificato. Due assenze pesanti nel Como che sabato alle 16.15 scende in campo a Catanzaro. Partita affidata all’arbitro internazionale Marco Di Bello di Brindisi.

Compagine calabrese reduce dalla vittoria in trasferta a Parma e stadio che sarà caldissimo. Ma anche la formazione lariana è in un ottimo momento. Alla vigilia del 32esimo turno gli azzurri sono al secondo posto solitario.

Tutte in trasferta, peraltro, le squadre di testa, con il Parma impegnato a Bolzano con il SudTirol, la Cremonese a Bari e il Venezia ad Ascoli. Como ovviamente chiamato ad una conferma nella volata finale per la promozione in serie A.

Come di consueto, mister Osian Roberts ha presentato l’incontro. “E’ necessario rimanere concentrati e fare del nostro meglio per centrare l’obiettivo che ci siamo posti – ha detto l’allenatore – Preparare le partite come stiamo facendo in questa fase è fondamentale. Per quanto riguarda gli assenti, Verdi è in recupero e speriamo di averlo con noi dalla successiva gara con il Bari. Lo stop di Bellemo sarà pesante, è il nostro capitano: abbiamo però giocatori pronti a sostituirlo.

Il Catanzaro? E’ è una squadra molto pericolosa. Mi piace come gioca. Sappiamo che sarà una sfida difficilissima, ma stiamo lavorando per arrivare preparati nel migliore dei modi. Come sempre dico, dobbiamo guardare a noi stessi ed essere concentrati perché conterà molto l’approccio”