Bilancio positivo per Villa Erba SpA, il polo espositivo che conta tra i soci anche i Comuni di Como e Cernobbio e la Provincia di Como, che per la prima volta nella sua storia distribuisce i dividendi agli azionisti. La società chiude l’esercizio 2023 con un valore di produzione di 17.245.351 euro (+27,75% rispetto al 2022) ed un utile di 1.777.026 euro (+21,55% rispetto al 2022). Per la prima volta nella storia di Villa Erba, come detto, il consiglio di amministrazione ha proposto all’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, la distribuzione di un dividendo agli azionisti nella misura di 6 centesimi per azione per un totale di circa 120mila euro.

Sul fronte degli investimenti, sono stati completati, per oltre 1 milione di euro, la ristrutturazione della palazzina all’ingresso in Largo Visconti, il rinnovamento dell’impianto audio e di videosorveglianza all’interno del centro espositivo, la sostituzione delle caldaie, nonché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nell’area dell’autosilo. A questi si aggiungono investimenti tuttora in corso per 430.000 euro che riguardano la riqualifica paesaggistica dell’area dell’ex- galoppatoio, con le serre e la realizzazione di un punto ristoro, e la digitalizzazione delle stanze dedicate a Luchino Visconti.

Nel 2023 sono stati ospitati 123 eventi, di cui 95 nella villa antica, 20 nel centro espositivo e otto tra parco e area dell’ex- galoppatoio.

Particolare attenzione allo sviluppo sostenibile con i nuovi impianti di condizionamento capaci di abbattere le emissioni di CO2 e i costi energetici e l’impianto di illuminazione del centro espositivo, dotato unicamente di lampade led a basso consumo.

“Sono molto orgoglioso di questi risultati, alla cui indiscutibile notevole rilevanza economica si associa la prima distribuzione di dividendi nella storia di Villa Erba, un modo unico per celebrare la mia prima assemblea – ha dichiarato Claudio Taiana, presidente di Villa Erba S.p.A. -. Sono stati inoltre accantonati ingenti fondi per la riqualificazione “dell’area ex galoppatoio”, che renderà più funzionale e curata questa porzione di parco in modo di renderla più fruibile alla popolazione per gran parte dell’anno”.