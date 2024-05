L’unico appuntamento disponibile in Lombardia nell’anno 2024 è l’8 agosto, “solo” 70 giorni di attesa. Ma bisogna essere disponibili a spostarsi a Cremona. Diversamente, per effettuare una visita allergologica è necessario attendere il prossimo anno. E anche in questo caso, le possibilità sono limitate, a Lodi a gennaio, a Bergamo o in provincia di Brescia o Milano a maggio 2025. Non ci sono appuntamenti disponibili invece in tutte le altre città lombarde.

Prenotare una visita con il sistema sanitario in Lombardia si conferma in molti casi un percorso a ostacoli in cui il traguardo appare come un miraggio. A dispetto degli annunci continui, orari degli ambulatori ampliati, appuntamenti la sera o nel fine settimana, incentivi ai medici e via discorrendo, la realtà quotidiana di milioni di cittadini lombardi è un’altra.

Ed è sufficiente aver bisogno di prenotare una visita per sperimentare le difficoltà. Ecco dunque un esempio concreto. Visita allergologica in seguito a una reazione allergica. Nessuna urgenza o situazione di emergenza. Nessuna priorità sulla ricetta del medico di medicina generale. Che ha pur sempre prescritto una visita, ritenendola quindi una necessità per il suo paziente.

Peccato che fissare un appuntamento si riveli impossibile o quasi. Primo tentativo, una struttura della provincia di Como, dove il paziente è residente. Risultato: “non abbiamo trovato un appuntamento disponibile”. Il secondo passo è allargare il raggio della ricerca, accettando di recarsi anche in una struttura più distante pur di fare la visita. Il risultato però è sconcertante. Una prova via l’altra, il sistema offre sempre la stessa risposta. Lecco, nessuna disponibilità. Varese, nessuna disponibilità. Monza Brianza, nessuna disponibilità. Milano città, nessuna disponibilità. Sondrio, nessuna disponibilità. Mantova, nessuna disponibilità.

La ricerca sulla provincia di Milano regala una risposta diversa, ma bisogna attendere fino al 2 maggio 2025, quando compare una disponibilità a San Donato Milanese. L’unica possibilità per anticipare la visita è spostarsi fino a Cremona. Da Como sono all’incirca 150 chilometri, un paio d’ore, traffico permettendo. E l’attesa è comunque di 70 giorni.

Il passaggio successivo è chiedere per una visita privata. E qui c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’attesa? Neanche a dirlo, una settimana al massimo.